Мбаппе дважды забил Украине: с игры и с пенальти паненкой. У Килиана 55 голов за Францию, до рекорда Жиру – 2 мяча
Мбаппе все ближе к рекорду Жиру по голам за Францию.
Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче с Украиной и забил с игры.
Нападающий сборной Франции исполнил одиннадцатиметровый удар на 55-й минуте игры в квалификации ЧМ-2026. Он пробил паненкой. На 83-й Килиан забил еще один гол.
Это 54-й и 55-й голы Мбаппе за национальную команду. Он находится в двух забитых мячах от рекордсмена – Оливье Жиру (57).
Подробно со статистикой футболиста «Реала» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
