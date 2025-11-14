Мбаппе дважды забил Украине: с игры и с пенальти паненкой. У Килиана 55 голов за Францию, до рекорда Жиру – 2 мяча

Мбаппе все ближе к рекорду Жиру по голам за Францию.

Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче с Украиной и забил с игры.

Нападающий сборной Франции исполнил одиннадцатиметровый удар на 55-й минуте игры в квалификации ЧМ-2026. Он пробил паненкой. На 83-й Килиан забил еще один гол.

Это 54-й и 55-й голы Мбаппе за национальную команду. Он находится в двух забитых мячах от рекордсмена – Оливье Жиру (57).

Подробно со статистикой футболиста «Реала » можно ознакомиться здесь .