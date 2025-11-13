Мичков забил в 3-м матче подряд – «Эдмонтону» кистевым броском в большинстве. Форвард «Филадельфии» набрал 9 очков в 16 играх сезона НХЛ

Матвей Мичков забил четвертый гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу в ворота «Эдмонтона » в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флайерс» уступили 1:2 в овертайме.

Во втором периоде российский форвард кистевым броском реализовал большинстве, забив четвертый гол в сезоне.

Таким образом, Мичков продлил голевую серию до трех матчей. Ранее хоккеист забил в играх против «Нэшвилла» (3:1) и «Оттавы» (2:3 ОТ).

В матче с «Ойлерс» Матвей также получил «минус 1» за полезность при одном броске по воротам, одном силовом приеме и 16:05 на льду (1:54 – в большинстве).

В этом сезоне Мичков набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ .