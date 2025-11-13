Дель Пьеро и Маркизио озвучили зебр-полицейских в сиквеле мультфильма «Зверополис»
Алессандро Дель Пьеро и Клаудио Маркизио озвучили зебр в сиквеле «Зверополиса».
Бывшие игроки «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро и Клаудио Маркизио приняли участие в итальянском дубляже второй части «Зверополиса» − в мультфильме они озвучили двух зебр-полицейских.
В оригинале эти роли дублировали рестлеры Роман Рейнс и Фил «CM Punk» Брукс.
«Зверополис 2» – продолжение мультфильма от студии Disney, премьера состоится 26 ноября 2025 года.
