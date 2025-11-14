Мбаппе забил за Францию в 6 матчах подряд – это никому не удавалось с начала 1990-х

Мбаппе установил рекорд сборной Франции в XXI веке.

Килиан Мбаппе забил в каждом из шести последних матчей за сборную Франции .

Сегодня форвард реализовал пенальти на 55-й минуте игры с Украиной в квалификации ЧМ-2026.

10 октября Мбаппе забил Азербайджану, 9 сентября – Исландии, 5 сентября – Украине, 8 июня – Германии, 5 июня – Испании .

Последним французским футболистом, которому удавалось отличиться в составе сборной шесть раз подряд, был Жан-Пьер Папен (в период с сентября 1990-го по ноябрь 1991-го).