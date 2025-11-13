Панарин сделал 4 передачи и стал 2-й звездой матча с «Тампой». Форвард «Рейнджерс» набрал 9 очков в 4 последних играх сезона НХЛ

Артемий Панарин – вторая звезда матча против «Тампы».

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин сделал четыре результативных передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы», в которой нью-йоркцы победили 7:3.

Российский хоккеист был признан второй звездой матча. Первой – нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек (2+0), третьей – форвард «Тампы » Скотт Сабурин (1+0).

В этом матче Панарин также получил «плюс 2» за полезность, нанес один бросок по воротам и провел на льду 16:17 (2:34 – в большинстве).

Артемий записал на свой счет 9 (3+6) баллов в четырех последних матчах. В общей сложности в его активе на данный момент 16 (5+11) очков в 18 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне. Панарин является лучшим бомбардиром команды.