Дегтярев до конца года подпишет указ о новом лимите в РПЛ. Формат 10+5 начнет действовать с сезона-2028/29 («Ведомости»)
Михаил Дегтярев подпишет указ о новом лимите в РПЛ до конца этого года.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев до конца 2025 года подпишет новый указ о лимите на иностранных футболистов в РПЛ, сообщают «Ведомости».
Речь идет о таком варианте: 10 легионеров в заявке команды на сезон и не более пяти иностранных игроков на поле.
Лимит будет введен с сезона-2028/29. В ближайшее время пройдут консультации о поэтапном переходе к нему, который займет два следующих сезона.
