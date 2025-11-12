  • Спортс
  Ротенберг-младший стал гендиректором «Локомотива»: «Связываем надежды на развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций»
155

Ротенберг-младший стал гендиректором «Локомотива»: «Связываем надежды на развитие клуба в рамках политики повышения эффективности и возвращения победных традиций»

Борис Ротенберг-младший назначен генеральным директором «Локомотива».

«Сегодня совет директоров «Локомотива» официально объявляет о завершении работы Владимира Валерьевича Леонченко на посту генерального директора клуба.

Совет директоров «Локомотива» выражает признательность Владимиру Валерьевичу за сотрудничество, силы и энергию, вложенные в общее дело. Совет директоров клуба сообщает о принятом решении назначить Бориса Борисовича Ротенберга генеральным директором АО «ФК «Локомотив» Москва».

Борис Ротенберг связал свою спортивную жизнь с «Локомотивом» в 2016 году, став футболистом клуба, в составе которого становился чемпионом России и трижды обладателем Кубка России.

В дальнейшем Борис Борисович с 2022 года работает в менеджменте клуба в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола. Впоследствии был назначен заместителем генерального директора «Локомотива».

С назначением Бориса Ротенберга акционеры и совет директоров футбольного клуба связывают надежды на дальнейшее развитие клуба в рамках проводимой политики повышения эффективности и возвращения победных традиций «Локомотива».

Вместе сделаем «Локомотив» еще сильнее!» – заявили в клубе.

На данный момент «Локомотив» во главе с тренером Михаилом Галактионовым занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ, имея в активе 30 очков в 15 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
