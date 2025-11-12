«Динамо» об отставке Карпина: «Информация не соответствует действительности»

«Динамо» опровергло данные об отставке Валерия Карпина.

Ранее появилась информация , что Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Динамо ».

Отмечалось, что руководство недовольно выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний специалиста.

«Данная информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.

«Динамо» занимает 10-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 17 очков в 15 матчах.