«Динамо» об отставке Карпина: «Информация не соответствует действительности»
«Динамо» опровергло данные об отставке Валерия Карпина.
Ранее появилась информация, что Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Динамо».
Отмечалось, что руководство недовольно выступлением команды в текущем сезоне, качеством игры, атмосферой в коллективе и рядом высказываний специалиста.
«Данная информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе бело-голубых.
«Динамо» занимает 10-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков в 15 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
