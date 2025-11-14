  • Спортс
  • Мошенник от лица президента «Пизы» в соцсетях вымогал деньги, предлагая получить долю в клубе. Руководство обратилось в правоохранительные органы
5

Мошенник от лица президента «Пизы» в соцсетях вымогал деньги, предлагая получить долю в клубе. Руководство обратилось в правоохранительные органы

Мошенники от лица руководством «Пизы» вымогали деньги в соцсети.

Руководство «Пизы» обнаружило мошенническую схему в Instagram: злоумышленники выступали от имени президента клуба Джузеппе Коррадо, создав фальшивый профиль для обмана болельщиков, и предлагали им войти в структуру собственности клуба за денежные взносы.

Как указано в заявлении клуба, мошенник «перечислил ряд способов перевода денежных средств» и утверждал, что за этими взносами последует «приобретение конкретных долей в капитале клуба». Чтобы сделать предложение еще более заманчивым, также были обещаны «мифические дивиденды» от сделанных инвестиций.

Руководством «Пизы» подало официальное заявление о преступлении против неизвестных лиц в Провинциальное командование Финансовой гвардии Италии – правоохранительного органа в подчинении Министерства экономики и финансов. Правовые меры были предприняты для защиты репутации клуба, его президента и для защиты болельщиков от возможного финансового ущерба.

В своем заявлении «Пиза» поблагодарила Провинциального командора Финансовой гвардии и весь персонал за «оперативное и эффективное сотрудничество», проявленное при принятии заявления.

Также в клубе призвали болельщиков «сообщать о любой подозрительной деятельности».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DerbyDerbyDerby
logoПиза
logoсерия А Италия
деньги
болельщики
