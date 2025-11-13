Масалитин про «Спартак»: «Можно было Сане Мостовому довериться. У человека мечта бы сбылась»

Масалитин про «Спартак»: можно было Сане Мостовому довериться.

Валерий Масалитин считает, что новый тренер возглавит «Спартак» зимой.

«В принципе, наверное, есть у них договоренность с тренером. Но он сказал, что, скорее всего, начнет работать в зимнюю паузу. Поэтому если есть вообще такая договоренность...

Но то, что доверили Романову … В этом случае можно было Сане Мостовому довериться на две-три игры. Зато у человека мечта бы сбылась», – сказал бывший нападающий «Спартака ».