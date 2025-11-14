  • Спортс
Соболев о «Спартаке»: «Уважаю клуб и болельщиков, никогда плохого слова не скажу. Забивать им хочется, потому что я там играл»

Александр Соболев: уважаю «Спартак» и болельщиков, плохого слова не скажу.

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался о своем отношении к «Спартаку». Игрок перешел к петербуржцам из московского клуба летом 2024 года.

«Если мы берем как клуб «Спартак», с его историей и болельщиками – я уважаю и клуб «Спартак», и болельщиков. Никогда плохого слова про «Спартак» не скажу.

Да, конечно, «Спартаку» хочется забивать, потому что я там играл. Хочу ли я что-то доказать людям из того клуба? Нет.

Уважаю «Спартак» как бренд. 100-процентное уважение», – сказал Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым

Соболев о трансфере в «Зенит»: «Еще за полгода говорил, что хочу уйти из «Спартака», предлагали контракт – я его даже не смотрел. В моменте захотел, здесь можно выигрывать трофеи»

Соболев о Тедеско: «Послали друг друга на три буквы как-то. У меня мениск заклинивало, говорю: «Не могу не поехать в сборную». Он: «Тогда больше не играешь у меня». Отвечаю: «Ну, тогда ты идешь…»

