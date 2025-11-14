Соболев о «Спартаке»: «Уважаю клуб и болельщиков, никогда плохого слова не скажу. Забивать им хочется, потому что я там играл»

Александр Соболев: уважаю «Спартак» и болельщиков, плохого слова не скажу.

Форвард «Зенита » Александр Соболев высказался о своем отношении к «Спартаку ». Игрок перешел к петербуржцам из московского клуба летом 2024 года.

«Если мы берем как клуб «Спартак», с его историей и болельщиками – я уважаю и клуб «Спартак», и болельщиков. Никогда плохого слова про «Спартак» не скажу.

Да, конечно, «Спартаку» хочется забивать, потому что я там играл. Хочу ли я что-то доказать людям из того клуба? Нет.

Уважаю «Спартак» как бренд. 100-процентное уважение», – сказал Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым .

