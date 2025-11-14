Кафанов о Сафонове: «В «ПСЖ» сильные футболисты, когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией – это может заменить игровую практику»

Виталий Кафанов высказался о недостатке игроков практики у Матвея Сафонова.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о количестве игровой практики у Матвея Сафонова . Вратарь принял участие в матче сборной России и Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче на «Газпром Арене».

На 82-й минуте форвард перуанцев Алекс Валера сравнял счет встречи дальним ударом с трети поля в правый от Сафонова угол – российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

В «ПСЖ » Сафонов провел 25 матчей подряд на скамейке запасных .

«Когда вратарь тренируется с хорошим настроением и концентрацией, тренировочный процесс может заменить игровую практику. Матвей тренируется с сильными футболистами в «ПСЖ». Его заставляют принимать решения быстро. Это большой плюс.

Он приезжает в хорошей форме. За все время после перехода в парижский клуб мы видели его все сильнее и сильнее в тренировочном процессе. Он ментально очень сильный. Сафонов – талантливый вратарь», – сказал Кафанов.