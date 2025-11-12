Сафонов пропустил на 82-й после дальнего удара Валеры. Форвард Перу ударил в правый от вратаря угол – Матвей не смог как следует оттолкнуться, задел мяч, но не отбил

Сборная Перу забила в ворота России дальним ударом.

Матвей Сафонов пропустил гол от сборной Перу после дальнего удара.

Россия принимает перуанцев (1:1, второй тайм) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

На 82-й минуте форвард Алекс Валера сравнял счет встречи. Игрок перуанской команды нанес дальний удар с трети поля, находясь чуть левее центра поля. Он ударил в правый от Сафонова угол. Российский вратарь не смог как следует оттолкнуться во время прыжка, задел мяч, но не смог отбить.

Изображения: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

