Виталий Кафанов: «У Максименко и Агкацева есть все качества для игры в хороших европейских клубах. Вопрос в том, когда Россию вернут на международную арену»

Виталий Кафанов: Максименко и Агкацев могут играть в хороших европейских клубах.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто из российских голкиперов может перейти в европейский топ-клуб в ближайшее время.

– Кто станет следующим российским голкипером, который перейдет в топовый европейский клуб?

– Весь вопрос в том, когда нас вернут на международную арену. Если это произойдет в ближайшее время, то это Максименко и Агкацев . Если через 2-3 года, то все может поменяться, могут появиться уже другие фамилии – посмотрите, как много у нас хороших вратарей сейчас. Но вот на данный момент назову этих двоих голкиперов. У них есть все качества для игры в хороших европейских командах.

– Сафонов перешел в «ПСЖ» во время изоляции – то есть вероятность есть и сейчас.

– Да, конечно, но это все равно намного сложнее... Сафонов уехал после своего лучшего сезона. Возьмите любые его 10-15 игр в том сезоне – не найдете ни одной ошибки, он везде спасает. Так и выбирают вратарей. Матвея взяли еще потому, что у него был багаж за сто игр.

У Саши тоже больше ста. У Стаса мало игр пока, но он подтверждает, что прошлый год был таким хорошим не случайно, он уже второй год держит планку – это показатель, – сказал Кафанов.