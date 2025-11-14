Гурцкая о Ротенберге-младшем: «Контракт с Галактионовым на три года – сумасшедшее решение. Это главная карта Бориса для усиления позиций перед болельщиками»

Тимур Гурцкая: 3-летний контракт Галактионова – сумасшедшее решение.

Тимур Гурцкая прокомментировал намерение «Локомотива » продлить контракт с Михаилом Галактионовым на три года.

– О том, что Леонченко висел на волоске, говорили последний год. Придя на пост, Ротенберг сделал сумасшедшее решение, дав на три года контракт Галактионову.

– Вы понимаете, как это получилось?

– Это было его главной картой, чтобы усилить позицию перед болельщиками. По поводу Ульянова ничего не могу сказать, хорошо это или плохо. Надо ли давать ему трехлетний контракт – пусть решают в клубе.

Но то, что они оставили Михаила Михайловича за полгода до конца контракта и показали, что пойдут с ним дальше, не сильно поменяет вектор развития клуба.

– Не думаете ли вы, что продление контрактов, в первую очередь с Галактионовым, это способ показать, что в клубе все хорошо?

– Думаю, да, – сказал в ходе шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.