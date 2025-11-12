Ткачев сделал дубль за «Металлург», забив победный «Ладе» с передачи Кузнецова. У Пресса 1+2, Чивилев забросил дважды

Владимир Ткачев оформил дубль за «Металлург» в матче с «Ладой».

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев оформил дубль в матче с «Ладой» (6:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. Также на его счету голевой пас.

Ткачев забросил победную шайбу на 46-й минуте с передачи Евгения Кузнецова , который вернулся в состав «Металлурга » и сыграл впервые с 29 октября.

В составе «Лады» дубль на счету Андрея Чивилева .