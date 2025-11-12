  • Спортс
  • В Иране из-за свадебного видео Карими и его жены без хиджаба завели уголовное дело. «Малаван» осудил СМИ и ТВ за реакцию, игрок хочет суда над теми, кто без разрешения опубликовал кадры
В Иране из-за свадебного видео Карими и его жены без хиджаба завели уголовное дело. «Малаван» осудил СМИ и ТВ за реакцию, игрок хочет суда над теми, кто без разрешения опубликовал кадры

В Иране завели дело из-за видео футболиста с женой без хиджаба.

Защитник иранского клуба «Малаван» Саид Карими стал фигурантом уголовного дела из-за видео со свадьбы.

По данным IranGate, прокуратура Энзели решила привлечь к ответственности футболиста после публикации в соцсетях свадебного ролика, на котором его жена находится на клубном стадионе «Сирос Гайегран» без обязательного хиджаба (в исламе – накидка, скрывающая тело и/или лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу – Спортс’‘).

Видео, которое появилось в инстаграме и ютубе с подачи людей, осуществляющих съемку и без разрешения Карими, набрало миллионы просмотров и вызвало резкую реакцию со стороны государственных СМИ Ирана и некоторых ведущих государственных телеканалов. Они назвали публикацию видео пропагандой непристойности и потребовали немедленных мер в отношении игрока.

«В прокуратуре Энзели по данному факту возбуждено дело. На основании предварительного расследования было установлено, что вышеупомянутый клип был снят в городе Сари, а его публикация была осуществлена ​​одним из агентов, снимавших видео. Вышеупомянутый игрок также подал жалобу на публикацию этого клипа, обратившись в судебный орган.

Учитывая результаты расследования и установление места преступления, прокуратура Энзели вынесла решение о некомпетентности местных властей и направила дело в революционную прокуратуру для правовой проверки», – приводит Fararu заявление прокуратуры.

Клуб также выступил с заявлением по поводу этой ситуации.

«Некоторые личные фотографии и видео Саида Карими, капитана команды «Малаван», были опубликованы без его согласия и в нарушение профессиональных принципов. Он пытается добиться судебного преследования.

К сожалению, в одной из официальных телевизионных программ страны ведущий распространял ненависть в отвратительном и оскорбительном тоне в отношении нашего игрока и генерального директора клуба Педжмана Нури. Использование совершенно оскорбительных выражений о «культуре клуба», «руководстве клуба» и «поведении игроков» в СМИ, которые должны быть символом справедливости и ответственности, просто для привлечения аудитории путем упоминания имени великого клуба «Малаван» и распространения ненависти в отношении различных людей, является публичным неуважением к жителям Энзели и всем болельщикам клуба.

Клуб напоминает, что престиж и честь наших членов – это красная линия. Ожидаем, что Иранская вещательная корпорация официально и открыто извинится перед игроком, клубом, жителями Энзели и провинции Гилян.

Клуб также подал официальную жалобу на ведущего, чтобы защитить достоинство своих членов и предотвратить повторение подобного непрофессионального поведения. Клуб уже более полувека известен своим уважением и публичным духом; мы не будем молчать, когда речь идет о неуважении к людям и клубу», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: IranGate
