  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Леон Сатурна» Коновалов о долгах по зарплате: «Речь про дополнительные выплаты в виде квартальных отчислений. Всех футболистов кормят, все необходимое в клубе есть»
3

Директор «Леон Сатурна» Коновалов о долгах по зарплате: «Речь про дополнительные выплаты в виде квартальных отчислений. Всех футболистов кормят, все необходимое в клубе есть»

Директор «Леон Сатурна» опроверг информацию о задолженности перед игроками.

Директор «Леон Сатурна» Сергей Коновалов объяснил, что зарплата футболистам выплачивается согласно трудовому договору, а дополнительные выплаты осуществляются в виде квартальных отчислений.

Ранее сообщалось, что у клуба из Leon Второй лиги Б имеется задолженность перед игроками и тренерским штабом.

– Журналист Иван Карпов в своем телеграм‑канале сообщил, что футболисты «Сатурна» несколько месяцев не получают зарплату. Это правда?

– Зарплата выплачивается согласно трудовому договору всем сотрудникам. Как понимаю, футболисты говорят про выплаты дополнительных денег. Эти дополнительные стимулирующие выплаты выплачиваются в виде квартальных отчислений. То есть все это будет считаться и подаваться тренером по результатам работы спортсменов, а после деньги поступят футболистам.

– А футболисты в курсе?

– Конечно. У всех подписан трудовой договор, соответственно, тренер пишет о достижениях игроков, и дальше уже начисляются дополнительные выплаты.

Также хочу сказать, что Павел Андреев не содержит команду, не руководит клубом, о чем писалось в публикации. У футболистов есть разные агенты, мы работаем со всеми. Кстати, большая часть футболистов у нас вообще без агентов. Перед сезоном большая часть игроков ушла из клуба, по сути, пришлось собирать команду заново, подобное случилось и летом. Не работает в «Сатурне» и Эльдар Петрович, о котором тоже упоминалось в тексте.

История с едой тоже какая‑то придумка. У нас заключен договор, всех футболистов кормят. Сейчас команда только тренируется, поэтому игроки приходят только на тренировки. То же самое могу сказать про оплату проезда и медикаментов самими футболистами. Мне о таком факте неизвестно. Возможно, кто‑то сам докупал себе специальные медикаменты. Но все необходимое в клубе есть.

– Возможно, кто‑то из футболистов затаил на вас обиду?

– Не знаю. Может быть, кто‑то из игроков понимает, что с ним не продлят контракт. Да и конфликтов у меня ни с кем не было.

– Минувший сезон «Сатурн» завершил восьмым после бронзовых медалей в прошлом чемпионате. Как оцените этот год?

– Конечно, хочется всегда побеждать, цель всегда должна быть одна – быть наверху. В сезоне тяжеловато было из‑за того, что собирали команду заново. К следующему году переформатируемся, будем играть немного по‑другому. О задачах выйти в «Серебро» говорить пока не могу, тут нужно знать позицию руководителей. Опять же, нужно исходить из будущего состава, как он будет выглядеть, чтобы понимать, на что мы способны. Сейчас у большого количества игроков заканчиваются контракты, формируется новый состав, – сказал Коновалов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33449 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛеон Сатурн
logoВторая лига Б
logoпремьер-лига Россия
деньги
Иван Карпов
logoМатч ТВ
Павел Андреев
еда
кризис
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Леон Сатурна» долги перед игроками и штабом. Клуб платил зарплаты неофициально, премии ни разу не выплатили. Футболисты не верят, что им заплатят до конца ноября (Sport Baza)
вчера, 16:09
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
17 минут назад
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
34 минуты назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин не смог бы жить за границей: «Нигде нет ощущения, что я дома. Даже в Лондоне. Мне будет не хватать общения»
20 секунд назад
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
52 минуты назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19