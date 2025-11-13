Директор «Леон Сатурна» Коновалов о долгах по зарплате: «Речь про дополнительные выплаты в виде квартальных отчислений. Всех футболистов кормят, все необходимое в клубе есть»

Директор «Леон Сатурна» опроверг информацию о задолженности перед игроками.

Директор «Леон Сатурна» Сергей Коновалов объяснил, что зарплата футболистам выплачивается согласно трудовому договору, а дополнительные выплаты осуществляются в виде квартальных отчислений.

Ранее сообщалось , что у клуба из Leon Второй лиги Б имеется задолженность перед игроками и тренерским штабом.

– Журналист Иван Карпов в своем телеграм‑канале сообщил, что футболисты «Сатурна» несколько месяцев не получают зарплату. Это правда?

– Зарплата выплачивается согласно трудовому договору всем сотрудникам. Как понимаю, футболисты говорят про выплаты дополнительных денег. Эти дополнительные стимулирующие выплаты выплачиваются в виде квартальных отчислений. То есть все это будет считаться и подаваться тренером по результатам работы спортсменов, а после деньги поступят футболистам.

– А футболисты в курсе?

– Конечно. У всех подписан трудовой договор, соответственно, тренер пишет о достижениях игроков, и дальше уже начисляются дополнительные выплаты.

Также хочу сказать, что Павел Андреев не содержит команду, не руководит клубом, о чем писалось в публикации. У футболистов есть разные агенты, мы работаем со всеми. Кстати, большая часть футболистов у нас вообще без агентов. Перед сезоном большая часть игроков ушла из клуба, по сути, пришлось собирать команду заново, подобное случилось и летом. Не работает в «Сатурне» и Эльдар Петрович, о котором тоже упоминалось в тексте.

История с едой тоже какая‑то придумка. У нас заключен договор, всех футболистов кормят. Сейчас команда только тренируется, поэтому игроки приходят только на тренировки. То же самое могу сказать про оплату проезда и медикаментов самими футболистами. Мне о таком факте неизвестно. Возможно, кто‑то сам докупал себе специальные медикаменты. Но все необходимое в клубе есть.

– Возможно, кто‑то из футболистов затаил на вас обиду?

– Не знаю. Может быть, кто‑то из игроков понимает, что с ним не продлят контракт. Да и конфликтов у меня ни с кем не было.

– Минувший сезон «Сатурн» завершил восьмым после бронзовых медалей в прошлом чемпионате. Как оцените этот год?

– Конечно, хочется всегда побеждать, цель всегда должна быть одна – быть наверху. В сезоне тяжеловато было из‑за того, что собирали команду заново. К следующему году переформатируемся, будем играть немного по‑другому. О задачах выйти в «Серебро» говорить пока не могу, тут нужно знать позицию руководителей. Опять же, нужно исходить из будущего состава, как он будет выглядеть, чтобы понимать, на что мы способны. Сейчас у большого количества игроков заканчиваются контракты, формируется новый состав, – сказал Коновалов.