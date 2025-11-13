Гвардиола позвал фанатов на матч Каталонии с Палестиной в Барселоне: «Это не просто игра, а призыв к солидарности и дань памяти более чем 400 палестинским спортсменам, убитым в Газе»
Пеп Гвардиола: приходите на игру Каталонии с Палестиной.
Пеп Гвардиола позвал болельщиков на матч между сборными Каталонии и Палестины.
«В Барселоне, городе мира, на «Олимпик Льюис Компанис» в ближайший вторник пройдет игра между сборными Каталонии и Палестины. Это нечто большее, чем просто игра, это призыв к солидарности и дань памяти более чем 400 палестинским спортсменам, убитым в Газе. Давайте заполним стадион!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Все вырученные средства организаторы матча пообещали направить на помощь Палестине, в том числе на восстановление Газы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Пепа Гвардиолы
