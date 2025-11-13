Дин Хейсен: «Реал» – самый большой клуб мира, и нормально, что про него много говорят. Из-за одной плохой игры начинается паника»
Дин Хейсен: не надо паниковать после плохих игр «Реала».
Дин Хейсен призвал не реагировать на неудачные матчи «Реала» слишком бурно.
«Реал» – самый большой клуб мира, и то, что про него так много говорят, нормально.
Из-за одной плохой игры «Реала» начинается паника, но сезон длинный. Надо сохранять спокойствие», – отметил защитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
