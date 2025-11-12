Прокоп оформил покер в ворота команды Касильяса в плей-офф Кингс Лиги. Президент «Хихантес» отпраздновал: «Viva Russia!»
Михаил Прокопьев забил четыре гола команде 1K Икера Касильяса в испанской Кингс Лиге Жерара Пике.
В 1/8 финала клуб российского футболиста «Хихантес» обыграл 1K, президентом которой является Икер Касильяс.
Прокоп оформил покер в ворота 1K и стал MVP встречи.
На покер россиянина отреагировал президент «Хихантес» Жерар Ромеро, отпраздновав: «Viva Russia!»
Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.
Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.
