Прокоп оформил покер в ворота команды Икера Касильяса в плей-офф Кингс Лиги.

Михаил Прокопьев забил четыре гола команде 1K Икера Касильяса в испанской Кингс Лиге Жерара Пике.

В 1/8 финала клуб российского футболиста «Хихантес» обыграл 1K, президентом которой является Икер Касильяс.

Прокоп оформил покер в ворота 1K и стал MVP встречи.

На покер россиянина отреагировал президент «Хихантес» Жерар Ромеро, отпраздновав: «Viva Russia!»

Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала » Прокоп выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике .

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл ») и другие.

Игрок из России стартует в испанской медиалиге Пике – против клуба Марсело!