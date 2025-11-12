«Пусть Лапорта расскажет, почему Месси ушел на самом деле. «Барса» – дом Лионеля, независимо от президента». Экс-член совета директоров «Барселоны» Вилажоана о Лео

Экс-член совета директоров «Барсы»: пусть Лапорта расскажет, почему ушел Месси.

Бывший член совета директоров «Барселоны» и кандидат в президенты клуба Хави Вилажоана призвал Жоана Лапорту рассказать правду об уходе Лионеля Месси.

«Уход Месси объяснили финансовыми причинами. Говорили, что клуб не мог позволить себе лучшего игрока в мире. Если дело было в финансах, то сейчас я не вижу этого. Я прошу только одного: пусть Лапорта расскажет реальную причину ухода Месси.

Месси нужно оставить в покое. Этот клуб – его дом, неважно, кто президент», – сказал Вилажоана.

Лионель Месси: «Я ушел из «Барселоны» не так, как представлял, как мечтал, проведя там всю жизнь. Осталось странное чувство, но любовь людей всегда будет со мной»

Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»