  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» готова выплатить 64,5 млн евро отступных за Кейна. Форварда «Баварии» считают идеальной заменой Левандовскому (The Guardian)
124

«Барселона» готова выплатить 64,5 млн евро отступных за Кейна. Форварда «Баварии» считают идеальной заменой Левандовскому (The Guardian)

«Барселона» готова выплатить отступные за Кейна.

«Барселона» рассматривает возможность подписания Харри Кейна.

По информации The Guardian, каталонцы считают нападающего «Баварии» идеальной заменой Роберту Левандовскому, чей контракт истекает летом 2026 года. Утверждается, что «Барселона» готова активировать отступные Кейна в размере 57 миллионов фунтов (более 64,5 миллиона евро).

В 17 матчах нынешнего сезона 32-летний нападающий отметился 23 забитых мячами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26871 голос
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoБарселона
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoХарри Кейн
logoБавария
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоан Лапорта: «Месси не вернется в «Барсу» в качестве игрока – это нереально. Здесь его дом, уход получился не таким, как нам всем хотелось бы, но клуб превыше всех»
вчера, 09:10
Левандовски может завершить карьеру, если «Барса» не предложит ему новый контракт (Diario Sport)
11 ноября, 11:16
«Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает эту возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)
2 ноября, 08:57
Главные новости
Дидье Дешам: «В Лиге 1 и Лиге 2 многие позиции занимают иностранные тренеры – разочарован этим. У французских специалистов есть способности, но они не востребованы»
12 минут назад
«Сделать главным спартаковского русского ветерана – прикольная идея. Мостовой годится. Надо рисковать и пробовать новое». Ефимова о «Спартаке»
48 минут назад
Карпин об 1:1 с Перу: «Сколько было моментов у ворот России? Ноль. Кроме удара с 30 метров, моментов не помню – вопросов к обороне нет»
сегодня, 01:18
Головин о газоне «Газпром Арены»: «Очень плохой. Это сильно заметно, думал, будет хорошее поле. Перу – не слабая команда, но и не самая сильная, физически сильнее нас»
сегодня, 01:06
Осипенко про 1:1 с Перу: «Когда увидел мяч в сетке, не поверил, что мы пропустили. У них не было подходов»
сегодня, 00:30
Анчелотти о Винисиусе: «У него сильный характер, он не зацикливается на критике и ошибках. Ему нужно осознать свою новую, более важную роль в раздевалке «Реала»
вчера, 22:01
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ» и не сыграет с Чили, заявил Карпин: «Будь это отборочный матч, Матвей бы не играл, возможно»
вчера, 21:26
«У «Барсы» нет будущего, если Лапорта останется. Нужно полагаться на собственные таланты, для этого нужны инвестиции». Экс-директор каталонцев Вилажоана о президенте клуба
вчера, 21:22
Пономарев о пропущенном голе от Перу: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет – кому нужен такой мухолов? России с такой игрой на международных турнирах делать нечего»
вчера, 21:13
Карпин о газоне «Газпром Арены»: «Футболисты сказали, что на этом поле невозможно быстрее играть. Никто не предполагал, что будет такое поле, неделю назад ничего такого не было»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
Юран о голе Перу: «Не имеет права вратарь пропускать с такой дистанции – сказалось отсутствие игровой практики у Сафонова. Это очень простой мяч»
24 минуты назад
Кардифф примет первый матч Евро-2028. Полуфиналы и финал пройдут на «Уэмбли»
36 минут назад
Булыкин про 1:1 с Перу: «Немножко скучновато. У Сафонова были другие планы. Сидя на замене, очень много теряешь: тонус, уверенность, футбольные качества»
сегодня, 00:54
Глушаков о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Не удивлюсь, если это заказуха – в России любят поджигать. Он сначала со сборной контракт подписал, поэтому это основная работа»
сегодня, 00:42
Колосков про 1:1 с Перу: «Отвратительные впечатления, это сложно назвать игрой. У России три желтые за грубость, это что за подготовка? Жалко болельщиков, которые заплатили деньги»
вчера, 21:59
Лапорта о президентских выборах: «Назначим их, когда будет лучше для «Барсы». Например, перед гипотетическим полуфиналом ЛЧ – будем бороться в каждом турнире, надеюсь»
вчера, 21:50
Росс Баркли: «Когда много пьешь, то совершаешь то, о чем потом жалеешь. Однажды меня сняли на видео, это попало в СМИ – в наказание я поехал с «Челси» на игру, но не попал в заявку»
вчера, 21:47
Лукин про 1:1 с Перу: «Россия играла лучше, обидно упускать такие матчи. Вся команда хочет побеждать, не только Карпин. Хотим исправиться победой над Чили»
вчера, 21:34
Руни о ван Дейке: «Мне доводилось слышать критику суровее, чем то, что я сказал о нем. Дело в лидерстве – Роналду мало оборонялся, но в тяжелом матче ты кричишь игрокам, чтобы они помогли»
вчера, 21:06
Эдерсон об уходе из «Сити» в «Фенербахче»: «Нет смысла оставаться в большом победоносном клубе, если ты несчастлив. После смены обстановки я снова дышу футболом»
вчера, 20:38