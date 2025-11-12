«Барселона» готова выплатить 64,5 млн евро отступных за Кейна. Форварда «Баварии» считают идеальной заменой Левандовскому (The Guardian)
«Барселона» готова выплатить отступные за Кейна.
«Барселона» рассматривает возможность подписания Харри Кейна.
По информации The Guardian, каталонцы считают нападающего «Баварии» идеальной заменой Роберту Левандовскому, чей контракт истекает летом 2026 года. Утверждается, что «Барселона» готова активировать отступные Кейна в размере 57 миллионов фунтов (более 64,5 миллиона евро).
В 17 матчах нынешнего сезона 32-летний нападающий отметился 23 забитых мячами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
