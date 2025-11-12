«Барселона» готова выплатить 64,5 млн евро отступных за Кейна. Форварда «Баварии» считают идеальной заменой Левандовскому (The Guardian)

«Барселона» готова выплатить отступные за Кейна.

«Барселона » рассматривает возможность подписания Харри Кейна .

По информации The Guardian, каталонцы считают нападающего «Баварии» идеальной заменой Роберту Левандовскому, чей контракт истекает летом 2026 года. Утверждается, что «Барселона» готова активировать отступные Кейна в размере 57 миллионов фунтов (более 64,5 миллиона евро).

В 17 матчах нынешнего сезона 32-летний нападающий отметился 23 забитых мячами и 3 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .