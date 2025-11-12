Головин с паса Миранчука забил Перу после потери мяча голкипером перед вратарской – Гальесе не обработал поперечную передачу от защитника при розыгрыше от ворот

Сборная России забила после ошибки вратаря Перу.

BetBoom товарищеский матч проходит на «Газпром Арене» в Сенкт-Петербурге (1:0, первый тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте Гальесе не смог обработать мяч после передачи от защитника. После потери голкипера перед воротами мяч достался Алексею Миранчуку, и полузащитник сделал голевую передачу на Александра Головина .

Изображения: скриншоты трансляции «Матч ТВ»