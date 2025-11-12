  • Спортс
«Вложился в человека, который обещал огромную прибыль. Мне никто ничего не выплатил». Волейболист Дивиш заявил, что мошенники обманули его на 28 млн рублей

Волейболист Дивиш рассказал, как его обманули на 28 миллионов рублей.

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что экс-игрок «Зенита» и сборной России Лукаш Дивиш стал жертвой мошенников. Его обманули на 28 млн рублей, предложив инвестировать в рекламные мониторы для такси.

– Я вложился в одного человека, который обещал огромную прибыль. У него есть рекламная компания, которая производит мониторы, продает рекламу. Я вложился, купил монитор, который должен был мне приносить деньги в аренду. Есть договоры, никто мне ничего не выплатил.

Мониторы я так и не видел. И в том числе договорился, что куплю какую-нибудь долю в этой компании. Мне так и доля не была выделена. И только одни обещания.

Я всю жизнь зарабатывал деньги честным путем, спортом. С самого детства у меня вот такая привычка зарабатывания денег, а у них вот другая. Создать такую картинку очень красивую и собрать деньги. Меня обманули на 27 850 000 рублей.

– Как вы познакомились с этим человеком?

– У меня была девушка, она дружила очень хорошо с его женой. Или дружит. Вот таким путем мы познакомились. Через годик я инвестировал деньги в его компанию. Этот человек мне обещал, что его компания стоит 2 миллиарда рублей.

Оказалось, что она полна долгов. И это все был обман из бухгалтерии и везде. И это один очень большой обман людей. Иначе я бы, конечно, не выдавал таких денег, не соглашался под инвестирование в такую компанию.

Это очень перспективная, якобы, компания была в этом плане. Рынок рекламы цифровой, как таковой, рождается только сейчас на наших глазах, – сказал волейболист. 

Дивиш заявил, что подал заявление в полицию по факту мошенничества, но пока результатов нет.

– Вы писали заявление в полицию на этого мужчину?

– Да.

– Есть ли какие-нибудь продвижения?

– Никаких. Только меня обвиняют в чем-то.

– Вас обвиняют?

– Да, меня обвиняют, что я должен деньги, что я у них занимал. Они уже придумывают все, что угодно, чтобы не выплачивать деньги. Очень хитрожопые.

– То есть на вас написали встречное заявление?

– Да, они придумали встречное заявление, подали в прокуратуру, что они мне выдавали деньги и что я им должен. И они меня вызывают. У них нет ни одного документа, ни доказательств – вообще ничего. Можно об этом забыть.

Это были мои деньги, которые были выданы бухгалтером. Я их сразу же понес в банк и положил на банковский счет, а потом – их компании, – приводит слова Дивиша «Спорт-Экспресс»

