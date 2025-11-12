Россия примет Перу в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Сборная России сыграет с Перу.

Сборная России примет Перу в товарищеском матче.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.