Россия примет Перу в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Сборная России сыграет с Перу.
Сборная России примет Перу в товарищеском матче.
Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Товарищеский матч
12 ноября 17:00, Газпром Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
