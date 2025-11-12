  • Спортс
  • Черданцев о Станковиче: «Возвращаюсь к мысли о создании регламента для иностранных тренеров. Должны быть люди не только с футбольным опытом, но и достижениями в серьезных чемпионатах»
Георгий Черданцев оценил увольнение Деяна Станковича.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– Ваше мнение об уходе Станковича из «Спартака»?

– Все к этому давно шло.

Еще в прошлом году было ясно, что ему некомфортно по причинам, о которых мы не знаем. В принципе, я не удивился. Это все должно было произойти раньше. Пример Станковича в очередной раз доказывает несколько важных вещей.

Первое – чемпионат России очень сложный и нервный чемпионат. Чтобы в нем работать, нужен опыт не только игрока.

Как мы видим на примере Деяна, футбольные регалии и опыт футболиста ровным счетом ничего в чемпионате России не гарантируют.

Именно поэтому я возвращаюсь к мысли о создании определенного регламента для подписания иностранных тренеров в чемпионат России. Все‑так эти люди должны быть не только с футбольным опытом, но и с достижениями в серьезных чемпионатах по рейтингу выше, чем чемпионаты Сербии и Венгрии.

Чемпионат России значительно более сложный турнир с обширной географией и прочими нюансами.

Руководителям клубов надо взять пример Станковича на заметку и не кидаться на подписание тренера, который не имеет никакого опыта работы в чемпионате России ни как игрок, ни как тренер.

У нас турнир с определенной спецификой, не зная которую, соваться в воду не зная броду – очень рискованно. И Станкович очередной тому пример, – сказал Георгий Черданцев.

