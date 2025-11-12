Карпин о критике Мэддисона: «Смысл отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория – хорошо. Ну и что?»

Валерий Карпин о Мэддисоне: смысл отвечать блогеру?.

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на высказывания блогера Мэддисона.

На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне, набрав 17 очков в 15 матчах.

– Смысл мне отвечать какому-то блогеру? У него большая аудитория – хорошо. Ну и что?

– Вы бы могли на аудиторию как-то повлиять, чтобы болельщики слушали не его, а вас.

– Зачем? Они [болельщики] все равно будут формировать свою повестку в зависимости от результата команды, – сказал Валерий Карпин .

