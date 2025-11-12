45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»

Матч России и Перу посетило более 45 тысяч человек.

45 536 зрителей присутствовали на игре сборных России и Перу . Об этом сообщили во время матча. Команды сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче. Встреча проходила на «Газпром Арене » в Санкт-Петербурге. Вместимость стадиона составляет 67 800 мест.