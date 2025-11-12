45 536 человек посетили матч России и Перу на «Газпром Арене»
Матч России и Перу посетило более 45 тысяч человек.
45 536 зрителей присутствовали на игре сборных России и Перу. Об этом сообщили во время матча.
Команды сыграли вничью (1:1) в BetBoom товарищеском матче.
Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Вместимость стадиона составляет 67 800 мест.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?26814 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
