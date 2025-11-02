2

Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Куликова, Ляшенко, Елисова, Пулина выйдут на лед с произвольными программами

Двоеглазова и Куликова покажут произвольные программы на Гран-при России.

3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске фигуристки выступят с произвольными программами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Женщины, короткая программа

Начало – 11:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Елена Черникова

2. Алина Телегина

3. Анна Казакевич

4. София Буза

5. Александра Чаткина

6. Софья Важнова

Вторая разминка

7. Ева Зубкова

8. Мария Елисова

9. Мария Пулина

10. Анна Ляшенко

11. Елизавета Куликова

12. Алиса Двоеглазова

После короткой программы

1. Алиса Двоеглазова – 72,70 

2. Елизавета Куликова – 67,85

3. Анна Ляшенко – 67,63

4. Мария Пулина – 61,98

5. Мария Елисова – 59,12

6. Ева Зубкова – 58,53

7. Софья Важнова – 58,09

8. Александра Чаткина – 54,27

9. София Буза – 54,20

10. Анна Казакевич – 49,11

11. Алина Телегина – 47,69

12. Елена Черникова – 44,34

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Алиса Двоеглазова
Елизавета Куликова
Анна Ляшенко
Софья Важнова
сборная России
Мария Елисова
женское катание
Ева Зубкова
Серия Гран-при России
Александра Чаткина
Алина Телегина
Мария Пулина
Елена Черникова
Красноярье
София Буза
результаты
