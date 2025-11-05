Воробьев – Winline игрок месяца в РПЛ. Форвард «Локомотива» опередил Батракова, Сергеева, Агкацева и Бориско

Дмитрий Воробьев признан игроком месяца в Мир РПЛ.

Дмитрий Воробьев получил награду Winline игроку октября.

Форвард «Локомотива » стал лучшим по версии экспертов, а также набрал одинаковое количество голосов с Максимом Бориско из «Балтики» в голосовании комментаторов. Болельщики отдали предпочтение Станиславу Агкацеву из «Краснодара ».

Воробьев также опередил Алексея Батракова («Локомотив») и Ивана Сергеева («Динамо»).

В трех матчах чемпионата России в октябре Воробьев забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.