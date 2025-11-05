Чичарито: «Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно»

Хавьер Эрнандес высказался о мужественности и манипуляции.

Хавьер Эрнандес опубликовал в соцсетях очередной пост, затрагивающий отношения между мужчинами и женщинами.

«Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно», – написал нападающий «Гвадалахары».

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » и «Реала» выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях. Впоследствии он был оштрафован и получил предупреждение от Федерации футбола Мексики. Чичарито принес извинения .

Президент Мексики Шейнбаум о словах Чичарито: «Я мать, бабушка, домохозяйка и Верховный главнокомандующий – женщины могут быть кем угодно. Ему еще многому предстоит научиться»

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать»