  • Чичарито: «Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно»
6

Чичарито: «Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно»

Хавьер Эрнандес высказался о мужественности и манипуляции.

Хавьер Эрнандес опубликовал в соцсетях очередной пост, затрагивающий отношения между мужчинами и женщинами.

«Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно», – написал нападающий «Гвадалахары». 

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях. Впоследствии он был оштрафован и получил предупреждение от Федерации футбола Мексики. Чичарито принес извинения

Президент Мексики Шейнбаум о словах Чичарито: «Я мать, бабушка, домохозяйка и Верховный главнокомандующий – женщины могут быть кем угодно. Ему еще многому предстоит научиться»

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Жена Иско о словах Чичарито про женщин: «Он не выражает свое мнение, а увековечивает гнилой, жестокий и системный мачизм. ФИФА должна его наказать»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tudn
logoХавьер Эрнандес
logoпремьер-лига Англия
logoГвадалахара
девушки и спорт
соцсети
logoвысшая лига Мексика
logoМанчестер Юнайтед
светская хроника
