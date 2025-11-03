  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации, если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта
11

Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации, если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта

Во Франции изучат возможное проявление расизма со стороны игрока «Тулузы».

Комитет по этике Федерации футбола Франции (FFF) рассмотрит жалобу тренера «Гавра» Дидье Дигара на расизм со стороны полузащитника «Тулузы» Арона Деннума.

Напомним, Дигар обвинил Деннума в расизме после матча команд в Лиге 1 (0:0) – норвежец помахал рукой у носа, глядя на хавбека соперника Симона Эбоно. Его не наказали за этот жест. Арон прокомментировал этот эпизод: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло».

По информации RMC Sport, комитет по этике рассмотрит этот инцидент по собственной инициативе. В ближайшие дни дело будет передано в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги. 

Отмечается, что эта ситуация нашла отражение в протоколе делегата. Возможное наказание может варьироваться в зависимости от того, как будет истолкован поступок Деннума: от одного матча дисквалификации за оскорбительное поведение до бана на 10 игр, если его поведение будет признано дискриминационным.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoТулуза
logoАрон Деннум
дискриминация
Федерация футбола Франции
logoСимон Эбоно
logoлига 1 Франция
logoГавр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
сегодня, 12:52
Кордоба вышел на 2-е место по результативным действиям за «Краснодар» (90), опередив Смолова. Лидирует Жоаозиньо – 95
сегодня, 12:46
Хавбек «Тулузы» Деннум о том, что помахал рукой у носа, глядя на Эбоно из «Гавра»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло»
сегодня, 12:33
Мастантуоно пропустит матч с «Ливерпулем» в ЛЧ из-за дискомфорта в области паха. Сроки восстановления вингера «Реала» пока неизвестны
сегодня, 12:21
Игроку АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне. Полиция задержала футбольного агента (The Sun)
сегодня, 12:10
Только 10% игроков прошли все 25 уровней «Комбо» без подсказок. А у вас так получится?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Мостовой о Риере в «Спартаке»: «Если его возьмут, то было бы неплохо, если бы у него в помощниках был Александр Мостовой. Я бы пошел в его штаб. Почему бы и нет?»
сегодня, 11:35
Тренер «Гавра» Дигар о том, что Деннум из «Тулузы» помахал рукой у носа, глядя на Эбоно: «Если это не расизм, то что? Он сказал, что от моего игрока воняет? Это как минимум оскорбление»
сегодня, 11:23
Евгений Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок последних лет. Мы же не оцениваем, что он дрочит на камеру – это другое. Он шоумен, но как футболист очень хороший»
сегодня, 10:38
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»
10 минут назад
Шикунов о «Спартаке» в матче с «Краснодаром»: «Безнадега. Станкович не знает, что делать, он подавлен, сам себя уже раздавил. Надо было менять тренера еще весной»
40 минут назад
Первая лига. «Ротор» принимает «Арсенал», «Факел» против «Торпедо», «Уфа» разгромила «Енисей»
50 минут назадLive
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Парфенов, Тихонов, Титов, Аленичев, например. От малоизвестных и бесконечно меняющихся иностранцев толку не будет»
сегодня, 11:55
Первак о «Спартаке»: «Страшно, что им руководят люди, которые даже по телевизору футбол не видели. Думают, это то же самое, что работать на бирже. Бред сивой кобылы!»
сегодня, 11:44
«Спартак» сыграет с «Локомотивом». Красно-белые, ждем всех на кубковом московском дерби!
сегодня, 11:00Реклама
Агкацев о попытке похищения Мостового: «Слава богу, что все обошлось, помогла его скорость. Празднование в балаклаве – прикольно и оригинально»
сегодня, 10:53
Джо Коул об Абрамовиче: «Хотел бы поговорить с ним о том, как прошла его жизнь: от сироты, продававшего резиновых уточек на улицах Москвы, до одного из самых известных миллиардеров мира»
сегодня, 10:30
Пономарев о Карпине: «Динамо» – не его команда. Тренируй, ради бога, ЦСКА или «Локомотив», но «Динамо» и «Спартак» – особые клубы. И отношения между ними тоже особые»
сегодня, 10:18
«Целе» об интересе «Спартака» к Риере: «К нам не обращались, никаких переговоров нет. Альберт ничего не бросает на полпути»
сегодня, 09:47