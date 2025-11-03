Деннуму может грозить до 10 матчей дисквалификации, если его жест в адрес Эбоно признают дискриминационным. Хавбек «Тулузы» рукой изобразил, что у соперника плохо пахло изо рта

Во Франции изучат возможное проявление расизма со стороны игрока «Тулузы».

Комитет по этике Федерации футбола Франции (FFF) рассмотрит жалобу тренера «Гавра » Дидье Дигара на расизм со стороны полузащитника «Тулузы» Арона Деннума .

Напомним, Дигар обвинил Деннума в расизме после матча команд в Лиге 1 (0:0) – норвежец помахал рукой у носа, глядя на хавбека соперника Симона Эбоно. Его не наказали за этот жест. Арон прокомментировал этот эпизод: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Я сделал этот жест, потому что его дыхание плохо пахло».

По информации RMC Sport, комитет по этике рассмотрит этот инцидент по собственной инициативе. В ближайшие дни дело будет передано в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги.

Отмечается, что эта ситуация нашла отражение в протоколе делегата. Возможное наказание может варьироваться в зависимости от того, как будет истолкован поступок Деннума: от одного матча дисквалификации за оскорбительное поведение до бана на 10 игр, если его поведение будет признано дискриминационным.