  Евгения Медведева: «После Олимпиады я так и не смогла себя найти. Много чему научилась именно в жизни, но как спортсменка посыпалась»
Евгения Медведева: «После Олимпиады я так и не смогла себя найти. Много чему научилась именно в жизни, но как спортсменка посыпалась»

Евгения Медведева рассказала, как потеряла себя после Олимпиады.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как сложилась ее карьера после Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«У меня в какой-то момент карьеры не получилось себя сохранить. Это я говорю про постолимпийский сезон – 19-й, 20-й год. Переболела ковидом, так и не смогла вернуться в спорт.

В общем, у меня после Олимпиады был сезон, когда я взяла бронзу чемпионата мира, но для меня это все равно уже было не то. Когда ты двукратная чемпионка мира и берешь бронзу... Все говорят, что это круто, но ты третий. Понятное дело, что это не тот результат.

В тот момент я уже понимала, что, возможно, не смогу выйти на тот уровень, для которого сама же задрала планку. Мне очень хотелось, но я понимала, что мне ни эмоциональных сил, ни физических, ни здоровья уже не хватит. Но при этом я понимаю, что от меня очень много чего требуется – мол, ты ушла от тренера, так что давай, показывай, чему тебя новый тренер научит.

И я реально себя в спорте потеряла в какой-то момент. И так и не нашла, потому что после ковида я закончила со спортом. Наверное, это было очень правильное решение, потому что дальше было бы только хуже.

Жалею ли я, что продолжила после Олимпиады? Нет. Я много чему научилась именно в жизни, я себя узнала. Но как спортсменка я, конечно, где-то посыпалась. Путь был хороший, классный, но после Олимпиады я так и не смогла себя найти», – сказала Медведева в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Первый канал
