Мак Аллистер с голом и 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал», у Куртуа – 8.1, у Виртца – 7.7, у Мбаппе и Беллингема – 7.2, у Салаха – 7.0, у Винисиуса – 6.8
Алексис Мак Аллистер получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа после матча «Ливерпуль» – «Реал» (1:0) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Полузащитник мерсиайдцев забил победный гол и набрал 8.2 балла.
Худшая оценка у нападающего «Ливерпуля» Юго Экитике (6.0). В «Реале» лучшим стал вратарь Тибо Куртуа (8.1), худшим – Эдуардо Камавинга (6.2).
Оценки «Ливерпуля»: Георгий Мамардашвили (6.3), Эндрю Робертсон (7.3), Вирджил ван Дейк (6.8), Ибраима Конате (7.2), Конор Брэдли (7.8), Райан Гравенберх (6.9), АЛексис Мак Аллистер (8.2), Флориан Виртц (7.7), Доминик Собослаи (7.8), Мохамед Салах (7.0), Юго Экитике (6.0).
Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (8.1), Альваро Каррерас (7.4), Дин Хейсен (6.9), Эдер Милитао (7.5), Федерико Вальверде (7.6), Орельен Тчуамени (7.7), Винисиус Жуниор (6.8), Джуд Беллингем (7.2), Арда Гюлер (6.9), Эдуардо Камавинга (6.2), Килиан Мбаппе (7.2).