  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мак Аллистер с голом и 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал», у Куртуа – 8.1, у Виртца – 7.7, у Мбаппе и Беллингема – 7.2, у Салаха – 7.0, у Винисиуса – 6.8
7

Мак Аллистер с голом и 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал», у Куртуа – 8.1, у Виртца – 7.7, у Мбаппе и Беллингема – 7.2, у Салаха – 7.0, у Винисиуса – 6.8

Алексиса Мак Аллистера признали лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «Реал» .

Алексис Мак Аллистер получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа после матча «Ливерпуль» – «Реал» (1:0) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Полузащитник мерсиайдцев забил победный гол и набрал 8.2 балла. 

Худшая оценка у нападающего «Ливерпуля» Юго Экитике (6.0). В «Реале» лучшим стал вратарь Тибо Куртуа (8.1), худшим – Эдуардо Камавинга (6.2). 

Оценки «Ливерпуля»: Георгий Мамардашвили (6.3), Эндрю Робертсон (7.3), Вирджил ван Дейк (6.8), Ибраима Конате (7.2), Конор Брэдли (7.8), Райан Гравенберх (6.9), АЛексис Мак Аллистер (8.2), Флориан Виртц (7.7), Доминик Собослаи (7.8), Мохамед Салах (7.0), Юго Экитике (6.0). 

Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (8.1), Альваро Каррерас (7.4), Дин Хейсен (6.9), Эдер Милитао (7.5), Федерико Вальверде (7.6), Орельен Тчуамени (7.7), Винисиус Жуниор (6.8), Джуд Беллингем (7.2), Арда Гюлер (6.9), Эдуардо Камавинга (6.2), Килиан Мбаппе (7.2).  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoЭндрю Робертсон
logoГеоргий Мамардашвили
logoВирджил ван Дейк
logoИбраима Конате
logoРайан Гравенберх
logoМохамед Салах
logoДоминик Собослаи
logoАлексис Мак Аллистер
logoФлориан Виртц
logoЮго Экитике
logoТибо Куртуа
logoДин Хейсен
logoАльваро Каррерас
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoФедерико Вальверде
logoЭдер Милитао
logoОрельен Тчуамени
logoКилиан Мбаппе
logoЭдуардо Камавинга
logoАрда Гюлер
рейтинги
logoКонор Брэдли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду о смерти новорожденного сына: «Это был сложный период, но я многое узнал, посмотрел на жизнь с другой точки зрения. Верю, что ничто не происходит просто так»
31 минуту назад
Рафинья о расизме: «Ему нет места ни в футболе, ни в обществе. Необходимы более суровые наказания и образование. Нужно изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет»
сегодня, 09:35
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ в феврале 2026-го под нейтральным флагом. Игры планируется проводить за пределами РФ (Sport Baza)
сегодня, 09:06
Александр Мостовой: «95% судей не играли на высоком уровне, это основная их проблема. Есть ситуации, когда даже футболисты с сумасшедшим опытом не могут разобраться – ВАР помогает»
сегодня, 09:05
Воробьев – Winline игрок месяца в РПЛ. Форвард «Локомотива» опередил Батракова, Сергеева, Агкацева и Бориско
сегодня, 08:39
Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»
сегодня, 08:28
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 08:00Тесты и игры
Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)
сегодня, 07:18
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
сегодня, 07:10
Сергей Юран: «Уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью»
сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Генсек РФС Митрофанов о матчах сборной на нейтральных полях: «Давайте дождемся решения о допуске. Наша главная задача – играть в своей стране»
9 минут назад
«Не появится никакой «Лестер» из «Балтики». Перед зимней паузой их не будет в пятерке». Булыкин о команде Талалаева
10 минут назад
«Бенфика» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16 минут назад
Дембеле с 6.0 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «ПСЖ» – «Бавария», у Кейна – 6.6, у Хвичи – 6.9. Диас с дублем и красной карточкой – лучший (7.9)
19 минут назад
Депутат Свищев о возможном допуске женской сборной России: «Это новая версия старого телефона. Раньше говорили про возвращение юношеских команд, но поднималась волна негодующих»
24 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» – «Ульсан ХД»
37 минут назадLive
Отец Ямаля намекнул на свадьбу с 23-летней девушкой. Она младше Мунира на 16 лет
38 минут назадФото
В ДНР хотят заявить «Шахтер» во Вторую лигу России: «Домашние матчи команда пока будет проводить не в Донецке и не в Республике. Сейчас мы не можем обеспечить безопасность»
57 минут назад
Данил Глебов выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра («Чемпионат»)
сегодня, 09:35
«Тоттенхэм» об Удоджи, которому угрожали оружием: «Мы оказываем поддержку Дестини и его семье с момента инцидента и будем продолжать это делать»
сегодня, 09:22