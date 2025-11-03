Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»

Александр Мостовой заявил, что видит людей насквозь благодаря своему опыту.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил критику в адрес не игравших тренеров.

«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю.

Если вы кого-то хотите проверить, например, Мусаева , поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты.

Конечно, бывают исключения – иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака »? И никто не обижен, у всех поднятые носы.

Тот же персонаж Абаскаль , у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», – сказал Мостовой.