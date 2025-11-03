Александр Мостовой: «Можно увидеть, как Абаскаль мяч останавливает, как бьет? Поставьте Мусаева в «Пари НН» – его уберут через 2-3 месяца. Я вижу людей насквозь за счет богатейшего опыта»
Александр Мостовой заявил, что видит людей насквозь благодаря своему опыту.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил критику в адрес не игравших тренеров.
«За счет своего богатейшего опыта вижу людей насквозь. Я говорю правду, ничего не придумываю.
Если вы кого-то хотите проверить, например, Мусаева, поставьте его в «Пари НН». Его и уберут через 2-3 месяца. Его и убирали из других команд, где он работал. Нонсенс, что еще Шпилевского не убирают, хотя все антирекорды уже побиты.
Конечно, бывают исключения – иной раз складывается. Но сколько уже тренеров уходило из «Спартака»? И никто не обижен, у всех поднятые носы.
Тот же персонаж Абаскаль, у него по жизни все хорошо. Но можно увидеть, как он мяч останавливает, как бьет? Но это никому не нужно», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
