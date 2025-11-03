В Турции отстранили 149 арбитров за ставки. 42 судьи поставили на 1000+ футбольных матчей, один из них сделал 18 227 ставок

149 футбольных арбитров в Турции отстранены от работы за ставки.

Ранее Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных судей в стране имеют аккаунты в букмекерских компаниях. Из них четверть (152 арбитра) активно делают ставки на спорт.

По результатам расследования 149 судей были отстранены на срок от 8 до 12 месяцев. Один из отстраненных арбитров сделал 18 227 ставок, а 42 судьи поставили как минимум на 1000 футбольных матчей каждый.

TFF продолжает расследование в отношении еще трех арбитров.

Согласно правилам ФИФА и УЕФА, футбольным судьям запрещено делать ставки на любые виды спорта.