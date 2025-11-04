«Торонто» победил «Питтсбург» (4:3 при 20:37 по броскам), уступая 0:3 после двух периодов. Нюландер набрал 2+1, Мэттьюс – 1+1

«Торонто» победил «Питтсбург» (4:3), уступая 0:3 после двух периодов.

«Торонто » забросил «Питтсбургу » 4 безответные шайбы (все – в равных составах) в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ и одержал победу – 4:3.

Первой звездой встречи был признан форвард «Лифс» Вильям Нюландер , набравший 3 (2+1) очка, второй – капитан канадского клуба Остон Мэттьюс с 1+1, третьей – вратарь команды Энтони Столарц, отразивший 33 из 37 бросков.

Отметим, что игроки «Лифс» суммарно нанесли только 20 бросков за матч, в том числе 11 – в третьем периоде. В заключительной 20-минутке вратарь «Пингвинс» Тристан Джерри отразил 7 из 11 бросков (63,6%).