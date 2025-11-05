Александр Мостовой: «95% судей не играли на высоком уровне, это основная их проблема. Есть ситуации, когда даже футболисты с сумасшедшим опытом не могут разобраться – ВАР помогает»

Александр Мостовой считает, что ВАР полезен для судей.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, помогает ли ВАР улучшить судейство.

– В ваше время не было ВАР. Улучшило или ухудшило футбол?

– Однозначно помогает. Есть тяжелые ситуации, когда даже футболисты с сумасшедшим опытом не могут разобраться. ВАР помогает разобраться.

Но иногда смотришь и думаешь: как можно не разобраться в ситуации? 95% судей не играли в футбол на высоком уровне, это основная их проблема. Но я все равно за ВАР, – сказал Мостовой.