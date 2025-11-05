Рафинья о расизме: «Ему нет места ни в футболе, ни в обществе. Необходимы более суровые наказания и образование. Нужно изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет»
Рафинья Диас высказался о борьбе с расизмом в футболе.
Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, какие меры можно принять для борьбы с расизмом в футболе.
– Как вы думаете, в футболе можно сделать еще что-то для искоренения расизма?
– Да, можно сделать гораздо больше. Прогресс достигнут, но расизм по-прежнему есть на стадионах, и это неприемлемо.
Необходимы более жесткие меры, более суровые наказания и, прежде всего, образование. Речь идет не только о санкциях, но и о том, чтобы изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет и показать, что расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.
Мы, игроки, должны сыграть важную роль в высказывании своего мнения, но это наша общая борьба, – сказал Рафинья.
