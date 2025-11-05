  • Спортс
  • Рафинья о расизме: «Ему нет места ни в футболе, ни в обществе. Необходимы более суровые наказания и образование. Нужно изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет»
Рафинья о расизме: «Ему нет места ни в футболе, ни в обществе. Необходимы более суровые наказания и образование. Нужно изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет»

Рафинья Диас высказался о борьбе с расизмом в футболе.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, какие меры можно принять для борьбы с расизмом в футболе. 

– Как вы думаете, в футболе можно сделать еще что-то для искоренения расизма?

– Да, можно сделать гораздо больше. Прогресс достигнут, но расизм по-прежнему есть на стадионах, и это неприемлемо.

Необходимы более жесткие меры, более суровые наказания и, прежде всего, образование. Речь идет не только о санкциях, но и о том, чтобы изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет и показать, что расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы, игроки, должны сыграть важную роль в высказывании своего мнения, но это наша общая борьба, – сказал Рафинья. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ España
