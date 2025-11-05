Данил Глебов выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра («Чемпионат»)
Данил Глебов больше не выйдет на поле в этом году.
Полузащитник «Динамо» Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет до конца года, сообщает «Чемпионат».
Игрок получил мышечное повреждение в игре 14-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:0). Ранее сообщалось, что Глебов вернется в строй после ноябрьской паузы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
