Данил Глебов выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра («Чемпионат»)

Данил Глебов больше не выйдет на поле в этом году.

Полузащитник «Динамо » Данил Глебов получил травму задней поверхности бедра и не сыграет до конца года, сообщает «Чемпионат». Игрок получил мышечное повреждение в игре 14-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (0:0). Ранее сообщалось , что Глебов вернется в строй после ноябрьской паузы. Статистику 26-летнего футболиста можно увидеть здесь .