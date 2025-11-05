Роналду о смерти новорожденного сына: «Это был сложный период, но я многое узнал, посмотрел на жизнь с другой точки зрения. Верю, что ничто не происходит просто так»

Криштиану Роналду высказался о смерти новорожденного ребенка.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как смерть новорожденного сына повлияла на его семью.

В апреле 2022 года девушка португальского футболиста Джорджина Родригес должна была родить двойню, однако выжил только один ребенок – девочка.

– Ваша семья пережила очень грустный период: вы потеряли новорожденного сына. Такое событие может навредить отношениям или сделать их крепче. В вашем случае, похоже, они стали крепче. Вы это ощущаете?

– Я чувствую, что мы всегда поддерживаем друг друга. Иногда в отношениях бывают хорошие и плохие моменты, это часть пути. Но в этот период мы, наверное, укрепили наши отношения.

Со временем я узнал, что даже в худшие времена нужно дать событиям продолжаться. Нужно пытаться найти баланс между хорошими и плохими моментами, приводить ситуацию в стандартную точку.

Это был сложный период, но это хорошо, потому что я многое узнал, я посмотрел на жизнь с другой точки зрения. Моя дочь, которой сейчас 3 года, – королева семьи, она делает дом счастливым. Ничто не происходит просто так. Я верю в это. Мы счастливая семья, я этим горжусь, – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.