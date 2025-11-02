Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Щербинина и Петров, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы
3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортивные пары покажут произвольные программы.
Гран-при России
2-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Пары, произвольная программа
Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Андреева – Александр Акимов
2. Анна Москалева – Артем Родзянов
3. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
4. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко
Вторая разминка
5. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
7. Таисия Щербинина – Артем Петров
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,55
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 72,86
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 66,60
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,75
5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 62,72
6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 55,59
7. Анна Москалева – Артем Родзянов – 54,92
8. Дарья Андреева – Александр Акимов – 53,53
