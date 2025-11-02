  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Щербинина и Петров, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы
1

Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Щербинина и Петров, Чикмарева и Янченков покажут произвольные программы

Бойкова и Козловский покажут произвольную программу на Гран-при в Красноярске.

3 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортивные пары покажут произвольные программы.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Пары, произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Дарья Андреева – Александр Акимов

2. Анна Москалева – Артем Родзянов

3. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

4. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко

Вторая разминка

5. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

7. Таисия Щербинина – Артем Петров

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,55

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 72,86

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 66,60

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,75

5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 62,72

6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 55,59

7. Анна Москалева – Артем Родзянов – 54,92

8. Дарья Андреева – Александр Акимов – 53,53

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoЕкатерина Чикмарева
Таисия Щербинина
logoМатвей Янченков
Артем Петров
Алиса Блинникова
Анастасия Чернышова
Даниил Бутенко
Владислав Вильчик
Алексей Карпов
logoСерия Гран-при России
результаты
Анна Москалева
Валерия Ходыкина
Дарья Андреева
Артем Родзянов
Красноярье
Александр Акимов
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
сегодня, 13:31
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
вчера, 06:00
Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров
30 октября, 17:43
Главные новости
Гран-при Канады. Малинин, Эгадзе, Миура, Мемола и Аймо покажут произвольные программы
26 минут назадLive
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы
сегодня, 15:17
Матвей Янченков: «Зрители увидели невероятную редкость — падение с тодеса. Вина вся на мне, это была чисто моя ошибка»
сегодня, 14:42
Муравьева выступит в новогоднем шоу Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»
сегодня, 14:29
Артем Петров: «Катались в свое удовольствие, чтобы порадовать зрителей и судей. Не следим за соревнованиями до окончания вида»
сегодня, 14:15
Александра Бойкова: «Настрой прекрасный. Думаю, завтра будет четверной выброс, в планах он есть»
сегодня, 13:57
Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
сегодня, 13:31
Александр Мельников: «Третье место – это хорошо. Были моменты, из-за которых думал, что не буду в тройке после короткой программы»
сегодня, 13:17
Михаил Полянский: «Сегодня не все идеально, но доволен проделанной работой. Завтра пойду на четверной лутц, сальхов и тройной аксель»
сегодня, 12:52
Николай Угожаев: «Первый прыжок не очень хорошо получился, а дальше собрался. Ноги распластались чуть-чуть, вот и вся ошибка»
сегодня, 12:37
Ко всем новостям
Последние новости
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
вчера, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
вчера, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
вчера, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25