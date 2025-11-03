Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro

Сборная 2025 года от FIFPro.

FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) представила команду лучших футболистов 2025 года.

В шорт-лист входили 26 игроков. В голосовании участвовали футболисты со всего мира.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити », Италия);

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль », Нидерланды), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Витинья («ПСЖ», Португалия);

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция), Ламин Ямаль («Барселона», Испания).