Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro
Сборная 2025 года от FIFPro.
FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) представила команду лучших футболистов 2025 года.
В шорт-лист входили 26 игроков. В голосовании участвовали футболисты со всего мира.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити», Италия);
Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия), Коул Палмер («Челси», Англия), Педри («Барселона», Испания), Витинья («ПСЖ», Португалия);
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция), Ламин Ямаль («Барселона», Испания).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт FIFPro в X
