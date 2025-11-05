«Тоттенхэм» об Удоджи, которому угрожали оружием: «Мы оказываем поддержку Дестини и его семье с момента инцидента и будем продолжать это делать»
«Тоттенхэм» поддержал игрока, которому угрожали оружием.
«Тоттенхэм» выразил поддержку игроку, которому угрожали оружием.
Ранее стало известно, что в сентябре неназванному футболисту АПЛ угрожали огнестрельным оружием на улице в Лондоне. Полиция задержала футбольного агента в связи с этим инцидентом.
Этим игроком оказался защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. «Шпоры» прокомментировали ситуацию.
«Мы оказываем поддержку Дестини и его семье с момента инцидента и будем продолжать это делать.
Учитывая, что это юридический вопрос, мы больше не можем давать комментариев», – заявили в клубе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
