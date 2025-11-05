Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ в феврале 2026-го под нейтральным флагом. Игры планируется проводить за пределами РФ (Sport Baza)

Женскую сборную России могут допустить до международных турниров.

ФИФА и УЕФА изучают возможность допуска женской сборной России к отборочным матчам ЧМ-2027 в феврале 2026 года, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По словам источника, сейчас обсуждается вариант, при котором женская национальная команда примет участие в отборе под нейтральным флагом, а домашние игры будут проходить за пределами РФ. Среди возможных вариантов: Азербайджан, Армения, Турция и несколько других стран.

Утверждается, что футболисткам уже сообщили о такой возможности и призвали быть готовыми к возвращению на международную арену.

Отмечается, что в ФИФА и УЕФА также обратили внимание, что недавние товарищеские матчи сборной России с командой Северной Македонии не вызвали какой-либо негативной реакции у европейских федераций.

Если похожая ситуация будет после возвращения женской сборной, то в ФИФА и УЕФА вернутся к вопросу о возвращении юношеских и молодежной сборной России.