  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ в феврале 2026-го под нейтральным флагом. Игры планируется проводить за пределами РФ (Sport Baza)
22

Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ в феврале 2026-го под нейтральным флагом. Игры планируется проводить за пределами РФ (Sport Baza)

Женскую сборную России могут допустить до международных турниров.

ФИФА и УЕФА изучают возможность допуска женской сборной России к отборочным матчам ЧМ-2027 в феврале 2026 года, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По словам источника, сейчас обсуждается вариант, при котором женская национальная команда примет участие в отборе под нейтральным флагом, а домашние игры будут проходить за пределами РФ. Среди возможных вариантов: Азербайджан, Армения, Турция и несколько других стран.

Утверждается, что футболисткам уже сообщили о такой возможности и призвали быть готовыми к возвращению на международную арену.

Отмечается, что в ФИФА и УЕФА также обратили внимание, что недавние товарищеские матчи сборной России с командой Северной Македонии не вызвали какой-либо негативной реакции у европейских федераций.

Если похожая ситуация будет после возвращения женской сборной, то в ФИФА и УЕФА вернутся к вопросу о возвращении юношеских и молодежной сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Политика
logoФИФА
logoУЕФА
logoЖенская футбольная Суперлига
logoсборная России жен
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рафинья о расизме: «Ему нет места ни в футболе, ни в обществе. Необходимы более суровые наказания и образование. Нужно изменить мировоззрение, повысить осведомленность с юных лет»
22 минуты назад
«Тоттенхэм» об Удоджи, которому угрожали оружием: «Мы оказываем поддержку Дестини и его семье с момента инцидента и будем продолжать это делать»
35 минут назад
Александр Мостовой: «95% судей не играли на высоком уровне, это основная их проблема. Есть ситуации, когда даже футболисты с сумасшедшим опытом не могут разобраться – ВАР помогает»
52 минуты назад
Воробьев – Winline игрок месяца в РПЛ. Форвард «Локомотива» опередил Батракова, Сергеева, Агкацева и Бориско
сегодня, 08:39
Дегтярев о легионерах: «Некоторые матчи РПЛ напоминают турнир стран Латинской Америки, наши тренеры ощущают себя лишним звеном. Развитие футбола не может быть передано на аутсорс»
сегодня, 08:28
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 08:00Тесты и игры
Флик хочет покинуть «Барсу» летом из-за усталости. Тренер разочарован некоторыми игроками (ABC)
сегодня, 07:18
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
сегодня, 07:10
Сергей Юран: «Уже хочется окунуться в работу, я — максималист. Когда есть цели, задачи, значит, ты живешь правильной жизнью»
сегодня, 06:42
Победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала» в ЛЧ, интервью Роналду Моргану, российские ватерполисты допущены к международным турнирам, Бекхэма произвели в рыцари и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» – «Ульсан ХД»
9 минут назад
В ДНР хотят заявить «Шахтер» во Вторую лигу России: «Домашние матчи команда пока будет проводить не в Донецке и не в Республике. Сейчас мы не можем обеспечить безопасность»
11 минут назад
Данил Глебов выбыл до конца года из-за травмы задней поверхности бедра («Чемпионат»)
22 минуты назад
Мак Аллистер с голом и 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ливерпуль» – «Реал», у Куртуа – 8.1, у Виртца – 7.7, у Мбаппе и Беллингема – 7.2, у Салаха – 7.0, у Винисиуса – 6.8
34 минуты назад
КДК РФС вызвал Садыгова на заседание по делу «Химок»
45 минут назад
Чичарито: «Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно»
сегодня, 08:17
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:54
В Камеруне готовы провести ответный матч с Россией: «Приглашаем. У нас прекрасная инфраструктура»
сегодня, 07:44
«Брюгге» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:30
«У ЦСКА проблемы с позиционными атаками, нападающие не забивают». Радимов об армейцах
сегодня, 06:58