КДК РФС вызвал Садыгова на заседание по делу «Химок»

Туфан Садыгов вызван на заседание КДК РФС.

КДК РФС вызвал инвестора «Химок» Туфана Садыгова на заседание, где будет рассмотрена ситуация с клубом.

Напомним, «Химки » не получили лицензию для выступления в сезоне Мир РПЛ-2025/26, после чего объявили о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом.

Общая сумма долга красно-черных перед игроками и сотрудниками составляет 695 782 232 рубля.

«Продолжим заседание по футбольному клубу «Химки». На него 7 ноября приглашен Туфан Садыгов», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.