Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать»

Криштиану Роналду: не согласен с Руни, что Месси лучше.

Криштиану Роналду отреагировал на слова Уэйна Руни о том, что Лионель Месси лучше него.

– Руни сказал, что не ненавидит тебя, но все же считает, что Месси лучше.

– Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать, – говорит форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в тизере к интервью Пирсу Моргану.

Ранее журналист и телеведущий анонсировал разговор с Роналду, назвав его «самым личным и откровенным интервью». Сегодня был представлен анонс, первая часть интервью выйдет завтра.

Морган анонсировал «самое откровенное» интервью с Роналду. Предыдущее привело к расторжению контракта Криштиану с «МЮ»

Источник: ютуб-канал Пирса Моргана
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoУэйн Руни
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
