Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать»
Криштиану Роналду: не согласен с Руни, что Месси лучше.
Криштиану Роналду отреагировал на слова Уэйна Руни о том, что Лионель Месси лучше него.
– Руни сказал, что не ненавидит тебя, но все же считает, что Месси лучше.
– Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать, – говорит форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в тизере к интервью Пирсу Моргану.
Ранее журналист и телеведущий анонсировал разговор с Роналду, назвав его «самым личным и откровенным интервью». Сегодня был представлен анонс, первая часть интервью выйдет завтра.
Морган анонсировал «самое откровенное» интервью с Роналду. Предыдущее привело к расторжению контракта Криштиану с «МЮ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Пирса Моргана
