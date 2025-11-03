  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Арман Царукян: «У Путина нереальная аура. Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»
8

Арман Царукян: «У Путина нереальная аура. Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»

Арман Царукян рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

«Когда начинал драться, всегда смотрел этот турнир, просто в голове было: «Вот бы в один день получить этот пояс S-70». Так как из Хабаровска у нас два−три человека дралось там, думал: «Хоть бы когда-нибудь я тоже там подрался». Любил очень сильно пояса. А там выиграешь один бой – и тебе сразу пояс дают, как же это круто.

Проходит время, мне предлагают там бой. Это как в UFC, можно сказать, такое предложение было. Когда тебе в UFC контракт дали, и этот контракт – их можно сравнить. Еще и Владимир Владимирович там будет… И такая была ответственность сильная, сборная России со сборной мира. Я очень был взволнован.

Задушил своего бразильца, Владимир Владимирович наградил меня поясом. Все парни взяли телефоны, хотели с ним сфотографироваться, но боялись. И я первый, кто сказал: «Владимир Владимирович, можно с вами селфи сделать?» И я сделал с ним селфи, а потом уже все начали пытаться с ним тоже сфотографироваться.

И второй раз на следующий год также я повторил такой трюк. Ну, у него аура нереальная. Если бы проиграл, себя точно не простил. Мотивация была очень сильная. Увидеться с таким человеком, как Владимир Владимирович, это дорогого стоит», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

22 ноября Царукян проведет поединок против Дэна Хукера. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night, который пройдет в Катаре.

Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»

Арман Царукян: «Если у меня будет возможность получить американское гражданство, то я сделаю это»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4367 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
logoUFC
logoMMA
logoАрман Царукян
Политика
logoВладимир Путин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хукер – о том, что бой с Царукяном пройдет в Катаре: «Плевать, где драться. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде»
30 октября, 14:55
Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»
4 октября, 17:05
Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»
4 октября, 14:05
Главные новости
«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»
8 минут назад
Бывший менеджер Емельяненко: «Предложение от UFC было огромным, но Федор потерял бы свободу. Вопрос был в авторитете»
18 минут назад
Шевченко отреагировала на слова Раузи о Рогане: «Джо – благородный человек, охотник и пример для молодежи»
сегодня, 08:10
Арман Царукян: «Хукер – гнилой человек, мне он не нравится. Хочется набить ему морду»
сегодня, 08:00
Роман Копылов: «Бой с Маддаленой не будет сложным для Махачева. Всю дистанцию не продлится»
сегодня, 07:50
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:45
Красюк настаивает, чтобы Усик завершил карьеру: «Есть поговорка: «Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже»
вчера, 18:00
Делия – о поражении Кортес-Акосте: «Бой продолжился нелегитимно! Судья не показал «тайм-аут», но остановил бой, тем самым, объявив меня победителем»
вчера, 16:00
Прохазка не исключает переход в средний дивизион: «Это действительно вызов. Уверен, что справлюсь»
вчера, 14:16
Кортес-Акоста – Уайту: «Ты видишь, что тяжелый вес может двигаться вперед. Мне все равно, если меня ткнут в глаз. Готов драться прямо сейчас»
вчера, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30