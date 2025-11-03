Арман Царукян: «У Путина нереальная аура. Увидеться с таким человеком – это дорогого стоит»

Арман Царукян рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

«Когда начинал драться, всегда смотрел этот турнир, просто в голове было: «Вот бы в один день получить этот пояс S-70». Так как из Хабаровска у нас два−три человека дралось там, думал: «Хоть бы когда-нибудь я тоже там подрался». Любил очень сильно пояса. А там выиграешь один бой – и тебе сразу пояс дают, как же это круто.

Проходит время, мне предлагают там бой. Это как в UFC, можно сказать, такое предложение было. Когда тебе в UFC контракт дали, и этот контракт – их можно сравнить. Еще и Владимир Владимирович там будет… И такая была ответственность сильная, сборная России со сборной мира. Я очень был взволнован.

Задушил своего бразильца, Владимир Владимирович наградил меня поясом. Все парни взяли телефоны, хотели с ним сфотографироваться, но боялись. И я первый, кто сказал: «Владимир Владимирович, можно с вами селфи сделать?» И я сделал с ним селфи, а потом уже все начали пытаться с ним тоже сфотографироваться.

И второй раз на следующий год также я повторил такой трюк. Ну, у него аура нереальная. Если бы проиграл, себя точно не простил. Мотивация была очень сильная. Увидеться с таким человеком, как Владимир Владимирович, это дорогого стоит», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

22 ноября Царукян проведет поединок против Дэна Хукера. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night, который пройдет в Катаре.

Арман Царукян: «Отец поболеет за меня в Катаре. Мама? Женщины должны быть дома. Это мужской спорт»

Арман Царукян: «Если у меня будет возможность получить американское гражданство, то я сделаю это»