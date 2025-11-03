Якупов сократил зарплату с 35 до 7,5 млн рублей в «Авангарде» в этом сезоне ради перехода Костина («СЭ»)
Наиль Якупов согласился на понижение зарплаты в «Авангарде».
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов пошел на сокращение зарплаты ради перехода в команду форварда Клима Костина.
По данным «Спорт-Экспресса», оклад Якупова теперь составляет 7,5 миллиона рублей в этом сезоне вместо 35 миллионов рублей.
При этом зарплата в размере 35 миллионов рублей в год сохраняется для хоккеиста в следующем сезоне.
Напомним, что омский клуб ранее объявил о переходе Клима Костина, с которым подписан контракт до завершения этого сезона, а его зарплата, как сообщается, составит 25 миллионов рублей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
