Якупов сократил зарплату с 35 до 7,5 млн рублей в «Авангарде» в этом сезоне ради перехода Костина («СЭ»)

Наиль Якупов согласился на понижение зарплаты в «Авангарде».

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов пошел на сокращение зарплаты ради перехода в команду форварда Клима Костина.

По данным «Спорт-Экспресса», оклад Якупова теперь составляет 7,5 миллиона рублей в этом сезоне вместо 35 миллионов рублей.

При этом зарплата в размере 35 миллионов рублей в год сохраняется для хоккеиста в следующем сезоне.

Напомним, что омский клуб ранее объявил о переходе Клима Костина, с которым подписан контракт до завершения этого сезона, а его зарплата, как сообщается, составит 25 миллионов рублей.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
